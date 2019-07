Il sì di Antonella e Alessandro nel minuscolo borgo da fiaba per la rinascita dei terremotati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno d’amore di due ragazzi e la voglia di rinascere di una comunità terremotata si sono abbracciati sabato scorso nel minuscolo borgo di Vallegrascia, frazione di Montemonaco alle falde del Vettore, con le nozze di Antonella Amici e Alessandro Sartori. Lei di Filottrano, lui di Civitanova, hanno scelto di sposarsi in un posto dell’anima, luogo d’origine del papà della sposa e scenario da fiaba di tante vacanze da bambina. Una scelta voluta anche per testimoniare «la voglia di risollevarsi delle popolazioni terremotate», come detto nelle intenzioni di preghiera durante la messa celebrata all’aperto davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie di Vallegrascia, chiusa perché ancora inagibile a quasi tre anni dal terremoto del 2016. All’indomani delle nozze gli sposi hanno partecipato alla festa in onore di Santa Maria delle Grazie, con la tradizionale processione delle Canestrelle e i quadri viventi della vita di Maria.