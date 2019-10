Il bus è pieno e salta la fermata: alunni a scuola con l‘autostop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Costretti a fare l’autostop per andare a scuola perché l’autobus è pieno e non li carica. Accade a Marzocca. I genitori hanno protestato perché pagano per i figli un abbonamento annuale e vorrebbero poter usufruire del servizio. Si tratta soprattutto di minorenni diretti alle superiori. «Io e ad altri genitori li portiamo alla fermata poi andiamo a lavorare – racconta una madre a nome anche delle altre famiglie coinvolte – quindi non possiamo ritornare per portarli a Senigallia e loro si arrangiano chiedendo un passaggio. Qualche volta è capitato che li abbiano caricati dei conoscenti, altre volte degli sconosciuti. Con i tempi che corrono francamente non siamo tranquilli nel sapere che salgano in macchina, facendo l’autostop, con degli estranei».