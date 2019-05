«Giustizia per il mio Billy ucciso da un’auto» Post virale su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Giustizia per Billy, un cane investito nella notte tra sabato e domenica, la chiede la sua padrona con un post diventato virale ieri su Facebook. Il cane si trovava nella sua cuccia in giardino, inspiegabilmente, è riuscito a varcare il cancello finendo in strada. «Vorrei condividere un fatto successo a Marina di Montemarciano questa notte attorno alle 00:30 – scrive la donna -. Una persona alla guida di una vettura non ancora conosciuta, ha investito ed ucciso il mio Billy. Dico mio perché ci eravamo scelti, in realtà era stato ceduto anni fa ad un’altra persona, infatti il microchip è intestato a qualcuno che non è rintracciabile. Chi ha investito Billy non si è fermato». Per terra non sono stati trovati segni di frenata. I vicini di casa si sono accorti e sono scesi per soccorrere il cane ma è stato tutto inutile.