Gastone il barbiere è morto a 65 anni: lo chiamavano tutti il dottore del capello

SENIGALLIA - Lutto a Scapezzano per la scomparsa dello storico barbiere Gastone Primavera. E’ morto all’età di 65 anni stroncato da una malattia. Un pezzo di storia che se ne va per la frazione collinare dove era molto attivo anche nella vita sociale, aiutando nelle varie iniziative organizzate dalla comunità. Molto conosciuto anche a Senigallia come il dottore del capello, come in molti lo definivano per via del suo lavoro a cui aveva dedicato una vita.