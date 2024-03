Ancona, la famiglia Angelini (terza generazione) apre una nuova farmacia. Sabato l'open day

ANCONA - La famiglia Angelini apre una nuova farmacia ad Ancona. Sabato 16 marzo Open Day in Corso Amendola 5, gadget e make-up artist gratuiti. Con l’inaugurazione si apre il Mese della Salute su tre prodotti uno è in regalo. La famiglia Angelini, farmacisti da ben tre generazioni apre le porte della nuova farmacia ad Ancona sabato 16 marzo in Corso Amendola,5. Alle ore 11,30 è prevista la cerimonia ufficiale con il taglio del nastro alla presenza delle Autorità cittadine.

L'inaugurazione sarà celebrata tutto il giorno con un open day dalle ore 10 di mattina fino alla sera che offrirà ai cittadini l'opportunità di festeggiare la nuova apertura e di conoscere lo staff esperto di farmacisti a disposizione per consulenze e servizi, nell’accogliente atmosfera dei nuovi ampi spazi dedicati alla salute e al benessere.

Durante la giornata di brindisi verranno regalati gadget ai presenti e nella sezione dedicata all’estetica verranno offerti servizi gratuiti di make-up artist grazie alla presenza del truccatore professionale di Diego Dalla Palma.

Terza generazione

A dirigere la nuova farmacia di Ancona è il dottor Michelangelo Angelini, terza generazione di farmacisti della nota famiglia marchigiana che insieme alla madre Daniela, e i fratelli Alberto e Francesco gestisce già otto farmacie di prestigio tra la città di Roma e la regione Marche.

Per festeggiare la nuova apertura ad Ancona, la Farmacia Angelini dal 16 marzo darà il via al “Mese della salute” offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare tre prodotti e di pagarne solo due su tutti i prodotti presenti in farmacia (esclusi quelli con ricetta). «La farmacia Angelini è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’open day di sabato 16 marzo».