FALCONARA - Raid vandalico nella notte tra lunedì e martedì a Castelferretti in via XXV Aprile. Stando al racconto delle vittime, sarebbero state danneggiate addirittura 10 auto parcheggiate lungo la strada. In alcuni casi hanno preso tutto quello che hanno trovato all’interno – dagli spiccioli alle cuffie del cellulare, perfino delle mentine e dei cd – in altri, hanno solo sfasciato tutto. In azione uno o più vandali, che hanno preso a calci le portiere e spaccato i vetri, distruggendo le carrozzerie.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Furti a raffica, non c'è pace per gli chalet di Palombina: telecamere distrutte, ladri in fuga con i soldi

Le vittime hanno allertato i carabinieri e sporto denuncia. Purtroppo però la zona non è servita da telecamere: ve ne sarebbero due all’inizio e alla fine della strada, che dovrebbero essere state acquisite dai militari per le indagini. I residenti, non nuovi purtroppo a episodi come questo, chiedono a gran voce che in zona arrivino quelle telecamere già chieste da tempo, deterrente per malintenzionati e strumento utile a rintracciare gli autori di atti vandalici o furti.