Partito il servizio di accompagnamento per persone con disabilità di Avulss Falconara

FALCONARA – L’Avulss di Falconara annuncia l'avvio del suo servizio di accompagnamento per persone con disabilità, autosufficienti. Questo progetto, che ha preso il via lo scorso novembre e proseguirà fino a giugno 2024, è il risultato di una collaborazione fruttuosa con il Comune di Falconara.

I volontari

L’iniziativa, gestita da autisti volontari dell'Avulss, prevede tre trasporti settimanali verso la Cooperativa Grafica&Infoservice, Impresa Sociale di Monte San Vito presso cui viene organizzato un laboratorio per l’inserimento al lavoro di persone con particolare difficoltà lavorativa, come luogo di addestramento e orientamento al lavoro in percorsi mediati e protetti. Grazie a uno dei due pulmini attrezzati che ha disposizione, l’Avulss di Falconara garantisce viaggi sicuri e confortevoli, promuovendo percorsi d'autonomia alle persone coinvolte.

Il ringraziamento

«Un ringraziamento speciale va all'Assessore ai servizi sociali, Ilenia Orologio, la cui attenzione e impegno hanno reso possibile questo servizio che il Comune di Falconara ha voluto affidarci - sono le parole che il Presidente dell'Avulss di Falconara, Gian Carlo Boggi, ha espresso in occasione del lancio dell’iniziativa – La nostra collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni e le associazioni possano lavorare insieme per il bene della comunità, specialmente a favore di coloro che necessitano di maggiore supporto. Un grande grazie, naturalmente, va ai nostri volontari senza il cui lavoro dedito e disinteressato, nulla di tutto ciò sarebbe possibile».

Questo servizio di accompagnamento sottolinea l'importanza di fornire opportunità di socializzazione e sviluppo personale alle persone con fragilità, ribadendo il valore dell'inclusione sociale come pilastro fondamentale di una società solidale e accogliente.