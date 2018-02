Investito in viale Zonghi paura e traffico in tilt Era sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Paura mercoledì sera per l’investimento di un pedone lungo viale Zonghi di Fabriano. A terra un uomo di 48 anni residente a Fabriano che stava attraversando sulle strisce pedonali, non molto lontano dall’autoscuola Paladini, quando è stato colpito dall’auto. L’investitore è un 59enne fabrianese che percorreva la strada con la sua Chrysler e stava viaggiando verso la periferia della città. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico che è andato in tilt viste anche le condizioni meteo con pioggia e neve. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118.