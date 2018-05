L’amico non gli paga un debito: lui allora tenta di investire la fidanzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Prima l’ha osservata, fissata da lontano, minacciata per avere indietro i soldi prestati, poi ha tentato di investirla: protagonista un 40enne di Fabriano che è stato denunciato dal commissariato per minacce, lesioni e violenza privata. Vittima una ragazza di 30 anni, del posto, fidanzata con l’uomo che aveva chiesto alcune centinaia di euro a quello che credeva fosse un amico e invece stava cercando, in tutti i modi, di riavere indietro i suoi soldi. Lei è finita al pronto soccorso dallo choc, lui è stato identificato e denunciato a seguito di un’indagine lampo della polizia.