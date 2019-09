Donna rimane incastrata nel lettino che si chiude all'improvviso poi il sollievo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti concitati in piazza del Senato per l'arrivo dei vigili del fuoco e della Croce Gialla. Il lettino da mare si chiude all'improvviso e un'anziana donna rimane bloccata fino all'arrivo dei pomperi. La signora si era sdraiata in una sorta di lettino da mare che aveva in casa ma per cause non meglio precisate questo si è chiusio su se stesso imprigionando di fatto la donna. Le richieste di aiuto sono state ascoltate da un vicino di casa che ha allertato la centrale operativa dei vigili del fuoco. Per entrare all'interno dell'appartamento i i pompieri sono passati da una finestra e in quel momento sono riusciti a liberare la donna. L'anziana ha preferito non ricorrere alle cure dei sanitari non avendo riportato conseguenze.