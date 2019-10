Dodici bambini in cerca di famiglia: all’affido serve un cambio di passo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Incrementare e potenziare la rete delle famiglie disponibili ad accogliere minori in affido. E l’Asur dia prima possibile risposte alla carenza di personale, vedi gli psicologi da inserire in team con i nostri assistenti sociali nelle equipe valutative. Avanzeremo presto le nostre richieste». Così il presidente dell’Azienda Servizi alla Persona (Asp) Sergio Mosconi nel fare il punto, insieme alla vice presidente e assessore di Cingoli Martina Coppari, al direttore Franco Pesaresi e alla responsabile minori e famiglia Barbara Paolinelli, sulla situazione dell’affido familiare nei 21 Comuni dell’Ambito coperto dall’Asp. Nel 2018 sono stati 50 i casi di affido in Vallesina: 44 su richiesta del giudice, 6 i consensuali; 8 gli intra familiari, 42 quelli all’esterno della cerchia parentale. Se 32 erano già in corso, 8 i nuovi affidi completi avviati, 6 quelli diurni (più tre di maggiorenni in continuità con l’affido e uno preadottivo).