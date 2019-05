Colto da malore alla guida Effetto domino su 4 auto Due persone in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un’auto impazzita in via dei Gerani ieri mattina dove, dopo aver tamponato un veicolo, ha percorso una ventina di metri prima di finire contro una macchina in sosta davanti all’ingresso del centro commerciale. Nel violento impatto tre macchine parcheggiate hanno riportato danni. Per fortuna i passanti sono rimasti illesi e il bilancio dell’incidente è stato quindi di cinque veicoli coinvolti e due feriti in codice verde. In ospedale è finito il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta che ha provocato la carambola, un 69enne senigalliese colto da un malore, e una 44enne di Ostra alla guida della Volkswagen Polo tamponata.