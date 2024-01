Giuseppe Ciliberti nominato Chairperson dell’Area Giovani dell’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Ciliberti, nel biennio 2024-2025 verrà affiancato, in qualità di Co- Chairperson, dal dottor Federico Fortuni (Foligno) e da un Comitato di Coordinamento . Il dottor Giuseppe Ciliberti, cardiologo della SOD Clinica di Cardiologia e Aritmologia diretta dal prof. Antonio Dello Russo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona, è stato individuato come Chairperson dell’Area Giovani ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per il biennio 2024-2025. Il presidente nazionale dell’ANMCO, Fabrizio Oliva, ed Consiglio Direttivo Nazionale hanno ratificato l’incarico in seguito alla riunione di consiglio del 16 dicembre 2023. L’Area è una forma organizzativa di aggregazione culturale e operativa dell’ANMCO.

La continuità

Per di più, viene diretta a livello politico dal Consiglio Nazionale ed a livello esecutivo dal Consiglio direttivo.

Il fine ultimo dell’area stessa è quello di garantire continuità di attenzione e d’iniziative nei campi della Cardiologia, con particolare riferimento all’inclusione e valorizzazione dei giovani medici. Ciliberti, nel biennio 2024-2025 verrà affiancato, in qualità di Co-Chairperson, dal Dottor Federico Fortuni (Foligno) e da un Comitato di Coordinamento composto dai dottori: Guido Coppola (Benevento), Michele Magnesa (Barletta), Antonella Spinelli (Roma), Enrica Vitale (Siena). Come Consulenti per l’Area sono stati individuati il Dottor Stefano Cangemi (Trapani) e il Dottor Stefano Cornara (Savona).