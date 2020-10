Una ischemia il giorno del compleanno, Michele non ce l'ha fatta: è morto a 45 anni

CHIARAVALLE - ra tenue Michele Togni, era gentile e delicato, un giovane uomo pieno di umanità e risorse positive. Se ne è andato troppo presto, l’altro ieri a 45 anni, a Potenza Picena all’istituto Santo Stefano dove era ricoverato da tempo, dopo che un’ischemia nel giorno del suo compleanno, il 12 settembre 2019, aveva ferito a morte un fisico già provato e minato da un’infezione al fegato contratta anni fa.

«Era un ragazzo dal cuore sensibile – dice Massimo Balducci, uno dei tanti amici che piangono Michele in queste ore – un ragazzo che amava l’amicizia, la musica, lo sport, uno col sorriso sulle labbra». Lavorava come rappresentante di libri per le scuole e proprio mentre era al lavoro, un anno fa nel settembre 2019, lo aveva colpito un’ischemia cerebrale nel giorno del suo compleanno. «Ci mancheranno i suoi abbracci – dicono ancora gli amici – il suo sorriso gioviale e sincero, la sua bontà d’animo e la sua voglia di stare insieme». Da ragazzo aveva giocato nelle squadre giovanili della Biagio Nazzaro e anche nell’ambiente sportivo si era fatto ben volere. La cerimonia funebre si celebra oggi alle 10 nella chiesa di Santa Maria in Castagnola. Michele Togni lascia la compagna Mislady, i figli Harold e Mariangela, il padre Franco, la mamma Ivana e il fratello Emanuele con Yariana, la nipote Lidellis.



