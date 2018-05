Diciotto anni appena compiuti I carabinieri lo fermano con la droga: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Operazione antidroga a Chiaravalle e Vallesina: denunciato un neo maggiorenne di Chiaravalle per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Jesi lo hanno trovato in possesso di 25 grammi tra hashish e marijuana.Nel corso dell'operazione, i carabinieri hanno segnalato, inoltre, 10 giovani, tre dei quali minorenni, per uso di sostanze stupefacenti: sono stati trovati in possesso di droghe leggere in misura variabile tra il grammo ed i 10 grammi. Ad uno di loro è stata anche sequestrata della cocaina.I carabinieri, infine, hanno inoltre denunciato un altro 23 enne di Chiaravalle, perché alla guida della sua autovettura, in stato di evidente alterazione psico fisica, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli.