Scontro da due Smart: una donna ferita estratta dalle lamiere

CERRETO D’ESI – Incidente intorno alle 17,30 a Cerreto d’Esi dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate due Smart, una delle quali ha poi urtato contro un palo della segnaletica per poi ribaltarsi su un fianco.I pompieri hanno estratto la donna dall’auto ribaltata e affidata alle cure dei sanitari del 118 e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Illeso il giovane conducente, la signora, invece, è stata trasferta all’ospedale Profili di Fabriano per accertamenti.