L'auto si ribalta, grande paura a Castelplanio: illeso il conducente

CASTELPLANIO - Attimi di paura a Castelplanio per un incidente con il ribaltamento di un’auto, una Fiat Punto: il sinistro è avvenuto intorno alle 17 all’incrocio tra via Antonio Gramsci e via Piagge Novali.

L'automobilista aiutato ad uscire

Alla guida della vettura, ribaltatasi probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, un sessantenne del posto che è stato aiutato ad uscire dal veicolo da una residente, che udito un forte rumore, è subito corso in strada. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e la dinamica insieme alla Croce verde di Serra San Quirico. Il sessantenne però, che non ha riportato ferite gravi, ha rifiutato il trasporto in ospedale.