Aggredito in casa con l'acido è gravissimo. Caccia all'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Tentato omicidio oggi pomeriggio in via Gramsci a Castelfidardo, in centro storico. Attorno alle 17,30 un 60enne del posto, che abita al piano terra di una palazzina, ha aperto il portone di casa e un uomo, che non ha saputo identificare, lo ha colpito alla testa e poi lo ha cosparso di acido dalla testa ai piedi. Il 60enne, soccorso dall'automedica dell'ospedale di Castelfidardo e dalla Croce Verde di Castelfidardo ha ustioni sul 90 per cento del corpo ed è in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono subito messi a caccia dell'aggressore. Sconosciuto il movente.