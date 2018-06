I genitori di Sebastian Vettel nello showroom dell'azienda per ammirare porte speciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Ieri il Gruppo Garofoli ha ricevuto nella sede dell’azienda di Castelfidardo i genitori del pilota di Formula 1 Sebastian Vettel e parte della sua famiglia. Norbert Vettel, il padre del campione tedesco della scuderia Ferrari, ha colto l’occasione di essere in Italia per visitare personalmente l’azienda Garofoli Spa e verificare dal vivo i prodotti che vorrebbe utilizzare per il progetto di una nuova residenza per la propria famiglia. Accolti da Giacomo e Giusy Garofoli, i familiari di Sebastian Vettel si sono intrattenuti nello showroom con un tecnico dell’azienda, che ha mostrato al Signor Norbert alcune tipologie di porte Filomuro, facendogli toccare con mano i coordinati dell’azienda di Castelfidardo. Il motivo di tanta curiosità? Carpentiere con anni di esperienza nel settore dell’edilizia, Norbert Vettel potrebbe utilizzare una particolare variante della gamma di porte complanari alla parete, con telaio in metallo per cartongesso o muratura, che si chiama Biverso.