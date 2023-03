La confessione choc davanti a 400 studenti: «Ho bullizzato una mia amica, ora le chiedo scusa» LE FOTO

CASTELFIDARDO - Quattrocento studenti delle scuole medie e superiori di Ancona hanno preso parte ad una mattinata speciale al cine-teatro Astra di Castelfidardo nell'ambito della campagna di informazione dedicata alla cultura e all'educazione alla legalità. “Per non finire nella rete” è il titolo dell'iniziativa, organizzata dal Comune con la collaborazione della Prefettura di Ancona ed il finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Scuole Sicure”: due i relatori d'eccezione, il comandante della Compagnia carabinieri di Osimo, tenente colonnello Luigi Ciccarelli, e Luca Russo analista forense impiegato in indagini informatiche per oltre venti procure d’Italia, che da oltre 12 anni incontra ragazzi di tutta Italia.

Incontro con l'analista forense Luca Russo e il comandante Luigi Ciccarelli

I ragazzi dell'Istituto Laeng-Meucci sotto l’attenta regia del professor Gabriele Calducci e della professoressa Sofia Frontini, hanno magistralmente curato il service tecnologico dell’evento e l’assistenza in sala accogliendo gli studenti con le note del poliziotto rapper “Revman”, cui è seguito un fragoroso applauso dei giovani in evidente visibilio. Dopo la premessa del sindaco fidardense Roberto Ascani e il saluto del prefetto di Ancona, Darco Pellos, l'incontro è entrato nel vivo ed i relatori hanno coinvolto sul delicato e drammatico tema del bullismo gli studenti partecipanti all'iniziativa.

La confessione choc: «Ho bullizzato una mia amica, ora le chiedo scusa»

Difficile raccontarsi su un palco di un teatro davanti a 400 coetanei, ma una ragazza lo ha fatto: ha raccontato di essere stata derisa ed emerginata per il suo aspetto fisico ma di avere superato quei momenti grazie all'aiuto dei genitori e alla sua grande forza di volontà. «La vita vale più di una presa in giro e delle parole che possono ferire», ha detto la giovane raccogliendo l'applausi dei presenti. Un'altra ragazza, dopo avere visto il video che ha raccontato la storia di un ragazzino che si è tolto la vita a causa del cyberbullismo, ha invece confessato davanti a tutti di essersi comportata molto male con una sua amica scusandosi e ritenendosi fortunata di essere ancora in tempo per evitare il peggio.

Dalla regia, intanto, un succedersi di filmati a tema ha suscitato tra adulti e minori viva commozione, come la storia di Carolina Picchio la cui morte, frutto di un becero atto di cyberbullismo, ha dato vita alla legge 71/2017.

Il videomessaggio di Kekko Silvestre, della band Modà

Toccante e del tutto inaspettato, il videomessaggio fatto pervenire per l’occasione dal noto cantautore Francesco Silvestre in arte “Kekko” della band “Modà” che ha voluto salutare i ragazzi esortandoli a credere nei loro sogni, specie quando questi sono il frutto di tenacia, sacrificio ed impegno.

«È stata una mattinata davvero straordinaria - ha commentato Luca Russo al termine dell'iniziativa - e vedere che i ragazzi hanno voluto partecipare attivamente all'incontro è stato per noi relatori motivo di orgoglio. Segno che queste iniziative colgono nel segno e arrivano al cuore dei giovani»

La giornata si è conclusa tra gli applausi, i ringraziamenti ed i saluti portati per l’occasione dal presidente del consiglio regionale, Dino Latini che unitamente al dottor Russo è stato tra i primi promotori delle campagne di legalità con un evento nel 2012 a cui presero parte oltre 800 studenti.

I partecipanti all'iniziativa nel cine-teatro Astra

Tra i partecipanti all'iniziativa anche il sindaco di Camerano Oriano Mercante, il vice sindaco di Castelfidardo Romina Calvani, i consiglieri comunali Marco Cingolani e Ivana Camilletti. I dirigenti scolastici dell'istituto comprensivo Mazzini, professor Carlo Salvucci, dell'istituto comprensivo Soprani, professoressa Monica Marchiani e il professor Angelo Frisoli dirigente scolastico dell'Iis Laeng Meucci.

Numerosi i rappresentanti delle forze dell'ordine, come il capitano Alfredo Russo (Comandante regionale carabinieri Nas), il vice questore Samuele Rossi (dirigente Commissariato di Osimo), il luogotenente Roberto Luconi (comandante stazione carabinieri di Castelfidardo), il luogotenente Massimo Romiti (comandante tenenza Guardia di finanza di Osimo), il maresciallo capo Andrea Visconti (comandante Carabinieri forestali del Conero), il commissario Bernardo Pepa (comandante Polizia locale di Camerano) e il commissario capo Paolo Tondini (comandante della Polizia locale di Castelfidardo).