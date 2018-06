Castelfidardo dà l’addio al sindacalista Baldassari Si è spento a 65 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Castelfidardo piange Rodolfo Baldassari, morto a 65 anni al termine di una lunga malattia. Molto conosciuto in città, per anni è stato attivista sindacale, membro del direttivo Uilm di Ancona, per una vita metalmeccanico alla Fime, iscritto al circolo dei Repubblicani di Castelfidardo e interista sfegatato, squadra della quale non perdeva una partita all’Inter club di Castelfidardo, che ieri per lutto ha fermato la propria pagina Facebook in segno di partecipazione al cordoglio della famiglia. Baldassari lascia l’amata moglie Daniela Catena, 61 anni e il figlio Emanuele.La cerimonia funebre è fissata per oggi pomeriggio alle 17 alla Collegiata, anche se lui era residente in zona Sant’Agostino ma nato e cresciuto nel quartiere popolare vicino l’ex ospedale in centro. Saranno in tanti a recargli l’ultimo omaggio.