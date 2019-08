Capanno divorato dalle fiamme: il 118 soccorre il proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Mattinata di fiamme con i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 9:30 a Chiaravalle per l'incendio di un capanno in ferro ad uso agricolo.Sul posto due squadre provenienti da Jesi e dalla sede centrale di Ancona con a supporto un'autobotte, hanno spento l'incendio che ha coinvolto perlopiù materiale legnoso. In via precauzionale il proprietario è stato assistito dal personale del 118.