Il campione anconetano Simone Barontini contro alcol e droga: «La vita è una, non fate danni»

ANCONA Uno spot, diffuso attraverso i social, che si rivolge in particolare ai giovani contro alcol e droga. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Ancona che ha scelto come testimonial il campione italiano negli 800 metri Simone Barontini. Nello spot il mezzofondista anconetano, nel corso di un allenamento all'Italico Conti, si rivolge al pubblico attraverso una telecamera: «Ciao ragazzi sono Simone Barontini, campione italiano negli 800 metri. Dite no a un drink in più e alle droghe. La vita è una, non fate danni».

Il post

L'iniziativa è denominata "No alcol, no drugs, no crash" con il patrocinio anche del Comune di Falconara e di Senigallia.