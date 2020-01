Cade dal camion mentre è in azienda e riporta diversi politraumi: portato in ospedale

BORGO TUFICO - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, alle 16.45, presso la fabbrica “Megatrasporti” di Borgo Tufico, non lontano dallo svincolo SS 76. Un 61enne residente a Fabriano è caduto a terra mentre stava operando su un camion all’interno della proprietà aziendale. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine l’uomo si trovava a metà tra il rimorchio e bilico quando è caduto da un’altezza fortunatamente piuttosto contenuta. Il lavoratore, sempre cosciente, è stato soccorso dai colleghi che hanno subito allertato i sanitari del 118 dell’ospedale Profili. E’ stato trasportato con l’eliambulanza Icaro 2 partita dalla base di San Cassiano all’ospedale regionale di Torrette. Cadendo ha riportato diversi politraumi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA