Assiste a un furto d’auto in diretta: un colpo di clacson e li fa arrestare

ANCONA - Cerca posteggio per visitare il Lucca Comix ma si imbatte in una scena imprevista: una coppia di ladri che tenta di scassinare un’auto in sosta. Un furto in diretta per cui un anconetano di 34 anni, in compagnia della sua fidanzata, non ha preso il largo, facendo finta di niente e lasciando i banditi al loro destino criminale.