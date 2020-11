Derubato dall’amico mentre gioca alle slot. ​Il 25enne ha preso il portafoglio e poi ha prelevato 2mila euro al bancomat

ANCONA Sfila il portafoglio dalla tasca di un conoscente e nel giro di poche ore preleva dal bancomat poco meno di 2mila euro. I carabinieri lo rintracciano, denunciano e lui – un 25enne nigeriano incensurato – paga pegno risarcendo la vittima in contanti, restituendo i soldi rubati. Il furto con destrezza si è consumato a fine ottobre in una sala slot dislocata sulla Flaminia. Ci sono voluti gli accertamenti investigativi compiuti dai carabinieri della stazione di Collemarino, e terminati nei giorni scorsi, per arrivare al ladro e denunciarlo.



In casa sua è stata recuperata anche la refurtiva: portafoglio e bancomat. Appartengono a un anconetano di 23 anni, conoscente dello straniero. Tanto che la vittima è rimasta sorpresa quando i carabinieri, a conclusione dell’indagine, hanno svelato le carte sull’identità del ladruncolo: non immaginava certo che il furto potesse essere consumato da una persona che talvolta frequenta. Il 25enne, per cercare di recuperare la bravata commessa, non ha esitato a restituire la somma prelevata indebitamente con il bancomat rubato. Questo, però, non ha escluso la denuncia per furto. La sottrazione del portafoglio era avvenuta in pochi istanti. Stando a quanto appurato dai militari, il nigeriano, che lavora come cameriere e risiede ad Ancona, per sfilare il portafoglio dai pantaloni della vittima aveva approfittato del fatto che quest’ultima fosse intenta a giocare alle slot machine. Com’era entrato in possesso del malloppo, come se nulla fosse, si era diretto verso l’uscita della sala per dileguarsi. A quel punto, aveva pensato bene di utilizzare il bancomat. Evidentemente, il ladro conosceva il pin oppure il codice era segnato in un foglietto tenuto dal proprietario all’interno del portafoglio. Facendo più prelievi in differenti bancomat, aveva accumulato contanti per 2mila euro. Appena accortosi del furto, il 23enne aveva sporto denuncia. Per risalire all’identità del ladro, i carabinieri hanno acquisito le telecamere della sala slot e immortalato i momenti del furto.



