ANCONA Due sono stati acciuffati mentre si allontanavano di corsa, altri due, invece, sono riusciti a scappare, ma gli investigatori sono sulle loro tracce. Il poker di malviventi, tutti di etnia nord-africana, è entrato in azione la mattina dell’ultimo dell’anno assaltando un bar a Bologna. I due giovani arrestati, un 19enne tunisino e un 25enne italiano di seconda generazione, vivono ad Ancona: per entrambi l’accusa è di rapina aggravata. A bloccarli sono stati i poliziotti delle Volanti e del Commissariato Due Torri-San Francesco di Bologna.

La ricostruzione

I quattro malviventi hanno preso di mira un bar di piazza XX Settembre, in zona stazione. Quando sono entrati, hanno scatenato il caos. Hanno fatto incetta di tagliandi Gratta e Vinci, quindi hanno mandato in frantumi una vetrinetta per rubare i panini. Non contenti, hanno sottratto il cellulare ad un dipendente dell’attività commerciale con cui si sono scontrati perché è intervenuto per provare a bloccarli. A metterli in fuga ci ha pensato un addetto alla vigilanza intervenuto in soccorso del lavoratore. Subito il personale del bar ha contattato il numero unico d’emergenza 112 per richiedere il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. In piazza XX Settembre sono intervenuti gli agenti del Commissariato e le Volanti bolognesi per dare la caccia ai quattro rapinatori. Due sono riusciti a scappare, mentre il rocambolesco tentativo di fuga è andato a vuoto per i loro due complici, il 19enne tunisino e il 25enne d’origine nordafricana: entrambi risiedono ad Ancona e hanno precedenti per furti, reati contro la personale e in materia di droga e immigrazione. Sono stati bloccati malgrado la violenta resistenza, arrestati per rapina aggravata e condotti in carcere a Bologna. Addosso ai due i poliziotti hanno trovato il cellulare, che è stato riconsegnato al dipendente del bar, e alcuni dei Gratta e Vinci rubati.