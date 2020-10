Anche l’Inrca alza la guardia: presto in arrivo un doppio reparto Covid

ANCONA - I numeri in risalita della pandemia legata al Covid 19 hanno fatto scattare l’allarme anche alla direzione sanitaria dell’Inrca. L’ospedale ad indirizzo geriatrico della Montagnola si appresta infatti ad attrezzare due reparti soltanto per il Covid, mentre una tensostruttura esterna permetterà di effettuare i tamponi ai pazienti in attesa di essere ricoverati. Nuove misure saranno inoltre prese per l’accesso dei visitatori, anche se gli accessi esterni dovrebbero essere sospese in alcuni reparti.

Due reparti nel giro di pochi giorni verranno riconvertiti a reparti Covid 19. I reparti individuati dalla direzione sanitaria dell’Inrca al momento si trovano nell’ex medicina geriatrica anche se uno di questi già da tempo era stato riconvertito a centro di accoglienza per sospetti Covid 19. L’ospedale Geriatrico che ha provveduto anche al montaggio di una tensostruttura dove verranno eseguiti dei tamponi.

La zona scelta per installare questo punto-analisi è quella che si trova proprio di fronte al reparto di emodialisi con l’attività dei tamponi che non andrà ad interferire come fascia oraria con l’arrivo delle ambulanze dirette proprio al reparto di emodialisi anche per il fatto che all’interno di questa area è stata realizzata una sorta di corsia che porta direttamente alla tensostruttura. Tensostruttura che secondo una prima indicazione sarà chiamata ad effettuare tamponi a quei pazienti in attesa di essere ricoverati per interventi chirurgici programmati da tempo o per determinate terapie che richiedono la degenza ospedaliera. Non si esclude in un secondo momento che il servizio dei tamponi venga esteso anche a pazienti esterni alla struttura del geriatrico.

Novità in arrivo anche per quello che riguarda l’accesso al polo ospedaliero con i visitatori ma anche i pazienti che a breve dovranno transitare in una sorta di prefabbricato coibentato al cui interno sarà operativo uno scanner per la rilevazione della temperatura. Direzione sanitaria che ha poi deciso di blindare alcuni reparti sospendendo le visite ai parenti cosi come sono iniziate delle dimissioni anticipate come avvenuto in mattinata nel reparto di riabilitazione motoria.

