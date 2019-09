Accusato di violenza su una minore in cura al sert Il pm chiede 4 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Accusato di aver violentato una minorenne che era in cura al Sert, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Torrette ad Ancona, rischia una condanna a quattro anni di carcere. Questa la richiesta del pm Irene Bilotta, dopo la discussione di tutte le parti, davanti al collegio penale presieduto da Carlo Masini. A processo per violenza sessuale, dopo la richiesta di giudizio immediato arrivata a fine gennaio, è finito un 43enne osimano, operaio, che nel dicembre 2018 avrebbe approfittato di una 16enne ricoverata all'ospedale regionale, consumando con lei un rapporto sessuale e tentando poi altri approcci spinti. L'uomo era anche lui un paziente ricoverato nel reparto e gli abusi sarebbero accaduti di notte. Difeso dall'avvocato Diego De Giacomi, ha sempre negato le accuse professandosi innocente. La minore, si è costituito parte civile il padre attraverso l'avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli (chiede un risarcimento danni di 50 mila euro), si era confidata con una dottoressa che aveva fatto partire l'indagine dei carabinieri di Collemarino, che avevano portato all'arresto dell'uomo, poi rimesso in libertà. L'udienza è stata rinviata al 2 ottobre per eventuali repliche e per la sentenza.