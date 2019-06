Staccionate divelte e cocci di vetro in spiaggia: tornano i vandali nella Baia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono tornati i vandali della baia. Con l’arrivo della bella stagione e di migliaia di bagnati Portonovo si ritrova a convivere con chi, di notte, scambia la baia come un posto su cui scaricare la propria aggressività. Un fenomeno già visto in passato che ritorna, soprattutto di notte, quando le tenebre proteggono queste bravate. E’ successo all’interno del boschetto che parte a lato dell’ingresso del Fortino ed arriva in zona parcheggio La Torre. Una vera e propria scorciatoia alberata, che permette di giorno di muoversi più velocemente nella baia, al fresco degli alberi. Ebbene questo stradello e questa zona sono stati presi di mira, probabilmente sabato notte, da veri e propri atti vandalici. Staccionate divelte, arbusti spezzati, cestini per l’immondizia a terra e tolti dai loro supporti. Uno spettacolo indecente che ha colpito l’attenzione di chi percorre questo stradello. In aggiunta, sempre domenica mattina, bottiglie di vetro rotte in spiaggia nella zona del Clandestino. Segno evidente di un vero e proprio raid.