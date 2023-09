Problemi e malessere: donna trovata a terra in mezzo ai medicinali

ANCONA - Durante la notte, i poliziotti delle Squadre Volanti sono intervenuti, in ausilio dei sanitari del 118 e di una Squadra di Vigili del Fuoco, presso un'abitazione del capoluogo, a seguito di una segnalazione da parte di un inquilino di rumori provenienti dall'appartamento della sua vicina di casa. Sul posto, i poliziotti accertavano la presenza di un amico della donna, che aveva già provveduto ad aprire la porta. Verificavano che all'interno dell'appartamento vi era una donna riversa a terra, seppur cosciente ma in stato confusionale. Venivano anche notati sparsi sul pavimento diversi medicinali e barbiturici, nonché un biglietto riportante un messaggio il malessere di vivere legato a problemi economici. La donna, pertanto, dal personale della Croce Rossa veniva trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso.