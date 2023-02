In una buca perde il controllo dello scooter e vola a terra: paura per un 65enne

ANCONA - Stava tranquillamente procedendo in sella al suo scooter lungo via Maggini quando all'altezza del civico 53 una buca che non ha visto lo ha fatto volare a terra. Una brutta caduta questa mattina intorno alle 8,30 per un uomo di 65 anni con i passanti che hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi con la Croce Gialla che lo ha portato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.