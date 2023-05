«I bambini non si uccidono»: blitz dei pro-vita alla manifestazione per l’aborto ad Ancona

ANCONA - Attimi di tensione al porto di Ancona, dove è andata in scena una manifestazione pro-aborto organizzata da “Non una di meno”, movimento femminista nazionale. Un gruppo di attivisti pro-vita ha tentato di inserirsi nella manifestazione con un piccolo stand, arricchito da cartelli con slogan e perfino un bambolotto. La loro presenza non era però autorizzata e le forze dell’ordine sono state costrette ad allontanarli mentre gli oltre duemila partecipanti al corteo inveivano su di loro con cori e insulti.

Guarda il video

Il corteo, partito dalla Fiera della Pesca, si è poi spostato in centro, prima sfilando sotto il palazzo della Assemblea della Regione Marche, poi in piazza Cavour. Quasi un chilometro di striscioni, cartelli e persone - con a capo un furgone dal quale viene diffusa musica disco - ha invaso la parallela di Corso Garibaldi. Decine gli agenti - tra polizia e carabinieri- schierati in campo ed in assetto antisommossa. Presenti anche bandiere del Movimento Antifascista” e drag queen.