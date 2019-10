Ancona: ubriaco sgomma e tira pallonate. Paura per le mamme e i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Entra in un parcheggio della Baraccola sgommando con la sua auto. Appena scende, se la prende con i passanti e poi con i militari, iniziando anche a calciare a casaccio alcuni palloni usciti dal rettangolo di gioco del complesso della Figc. È accaduto lunedì sera, attorno alle 19, in via Scataglini, tra il posteggio riservato ai clienti del negozio Prenatal e l’area esterna del campo sportivo. Nei guai c’è finito un 35enne della provincia di Macerata.L’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore a quello consentito dalle legge: 2,13 g/l. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente dai carabinieri del Norm, intervenuti sul posto per calmare le acque dopo l’arrivo alla Baraccola del 35enne. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. L’allarme al 112 è scattato quando il 35enne è balzato con la sua Peugeot 206 nel parcheggio della Prenatal, negozio frequentato soprattutto da mamme con bambini al seguito, anche piccolissimi. Dopo un paio di sgommate, l’uomo è sceso dal veicolo. Visibilmente ubriaco, ha cominciato a tirare i calci ai palloni che si è trovato fra i piedi, cercando di rispedirli nel vicino complesso sportivo della Figc. Non si è curato minimamente dei rimbrotti di un magazziniere e del responsabile del negozio, complici nel sollecitare il 35enne a far attenzione a causa del viavai dei clienti.L’uomo ha fatto ancora orecchie da mercante, scatenando la sua rabbia verbale contro il commerciante e il magazziniere: «Fatevi i fatti vostri, ma cosa volete da me?». Vere e proprio invettive, invece, sarebbero state rivolte ai carabinieri intervenuti alla Baraccola. Dopo averli insultati, il 35enne ha anche tentato di sfuggire al controllo rimettendosi al volante della Peugeot. È stato prontamente bloccato e identificato. Sottoposto a tutti gli accertamenti, è emerso lo stato di ubriachezza.