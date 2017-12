l tuffo di Santo Stefano degli Aquilotti: tradizione e coraggio sotto il Conero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cappellino di Natale e costume. Gli aquilotti dorici hanno festeggiato Santo Stefano con il tradizionale bagno rispettato la tradizione con un tuffo. Gianni Balercia, Giovanni Giuseppetti, Germano Vicarelli, Alvaro Angeletti, Renato Malatesta, Rodlfo Pacioni, Giacomo Desideri, Moreno Rubini e i loro numerosi sostenitori ieri mattina si sono ritrovati sulla spiaggia per festeggiare l’appuntamento che da anni scandisce la vita deli Aquilotti Dorici, vivace ed intraprendente gruppo di alpinisti del Cai di Ancona abituati a scalare le montagne, non rinnegano le proprie origini marinare. Così anche ieri mattina gli Aquilotti si sono dati appuntamento in riva al mare e, aiutati anche dalle condizioni meteo favorevoli, si sono tuffati in mare per sottolineare la loro voglia di passare in modo avvincente dal blu del cielo a quello del mare. Con un tocco di rosso a richiamare il periodo natalizio. E poi tutti in posa per la tradizionale foto-ricordo di questa giornata.