Truffa dell'avvocato, ancora anziani nel mirino: sventate due truffe ad Ancona

ANCONA- Due truffe sono state sventate ad Ancona ai danni di anziane classe 1938 e 1941. Due truffe che si stavano materializzando con il solito metodo dell'avvocato. Nella fattispecie alle ignare vittime arriva una telefonata per informare (in modo fasullo) che i loro figli sono stati coinvolti in un incidente e che si necessita di denaro per presunti risarcimenti.

Le modalità

In entrambe le circostanze le vittime hanno fornito il proprio indirizzo e hanno consegnato ad una persona giunta sul posto 1000 euro in contanti per ciascun episodio oltre a gioielli e pietre preziose. In un caso addirittura bancomat e pin così che i familiari sono stati costretti anche a procedere al blocco delle carte.