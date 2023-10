ANCONA - A 27 anni da uno dei fatti di sangue più cruenti avvenuti nella provincia di Macerata , ricordato come la strage di Sambucheto, il Tribunale di Ancona ha autorizzato la distruzione delle armi servite per compiere la mattanza del 6 marzo del 1996. Le armi e le confezioni saranno portate al Cerimant di Padova da personale specializzato dell'Ufficio armi ed esplosivi della divisione amministrativa di Ancona per la rottamazione del materiale. Si tratta di una pistola mitragliatrice croata marca “Ero” e due pistole semiautomatiche, una croata ed una cecoslovacca, entrambi calibro nove parabellum, più varie munizioni.

Saranno distrutte anche le ogive dei proiettili recuperati in sede di autopsia alle vittime del gravissimo fatto di sangue avvenuto in un casolare di Recanati sul rettilineo di Fontenoce, dove a raffiche di mitra furono uccisi il maceratese 40enne Nazzareno Carducci, sua moglie incinta di otto mesi Giovanna Ascione di 37 anni, e il padre di lei, Giovanni, 64 anni di Acerra. Le indagini della polizia portarono ad individuare molto rapidamente i responsabili: Gianfranco Schiavi, detto “il mastino”, di Porto Recanati ritenuto essere il mandante, il figlio Marco e Salvatore Giovinazzo, gli esecutori materiali della strage. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti la famiglia Carducci venne sterminata da Giovinazzo a colpi di mitraglietta, poi Marco Schiavi finì le vittime con un colpo alla nuca. Nel 2010, a quattordici anni da quella mattanza, è arrivata la condanna definitiva. La Corte di Cassazione confermò l'ergastolo per Gianfranco Schiavi, il figlio Marco e per Giovinazzo.





