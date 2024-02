Ancona, tir fermo in avaria nella galleria: traffico in tilt e code sulla variante alla Statale 16

ANCONA – Caos traffico sulla variante alla Statale 16 per un tir in avaria fermo all'interno della galleria del Montagnolo. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale con tre pattuglie e i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del mezzo pesante. Per le operazioni di soccorso è stato istituito il senso unico alternato e inevitabilmente si sono create lunghe code su entrambe le direzioni, verso Torrette e verso la Baraccola.