Sviene per un malore sul Corso: paura per una ragazzina di 13 anni

ANCONA - Attimi di paura in corso Garibaldi dove una ragazzina di 13 anni ha perso i sensi per un malore.Sul posto, nei pressi di un negozio di intimo tra Piazza Roma e Piazza della Repubblica, sono intervenuti l’automedica del 118, un mezzo della Croce Gialla di Ancona, una pattuglia della Municipale e un veicolo dell’Esercito in centro per controlli. La ragazzina è stata portata al pronto soccorso del Salesi. Le sue condizioni non sono preoccupanti.