Fa il bagno, torna sotto l'ombrellone e si sente male grave uomo di 62 anni

ANCONA - Va a fare il bagno, torna sotto l'ombrellone e avverte un malore. Paura poco dopo le14,30 a Palombina per un uomo di 62 anni con tanta gente che ha seguito con il cuore in gola i soccorsi. Immediato l'intervento della Croce Gialla che messa a fuoco la gravità della situazione ha subito chiesto l'intervento dell'automedica con l'uomo che è stato trattato sul posto e quindi portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con l'ultima fase del soccorso cui ha partecipato a piedi nche un soccorritore della Pubblica Assistenza.