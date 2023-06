Trovato con l'hashish in un controllo ma in casa del ventenne c'era altra droga

ANCONA - Le Volanti della Questura hanno effettuato nel pomeriggio di ieri un controllo di iniziativa in via G. Bruno, nei riguardi di un uomo che appariva sospetto.



Il soggetto un italiano di circa 20 anni, con precedenti specifici è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del soggetto, che ha avuto esito positivo per la presenza di 55 grammi di hashish, circa 900 euro in contanti (ritenuti provento del reato) e due bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l'uomo, residente ad Ancona , è stato denunciato ai senti dfll"art 73 del 309/90 in stato di arresto e posto ai domiciliari fino all'udienza di convalida.