Sente i ladri armeggiare â€‹sulla porta: li mette in fuga urlando

di Federica Serfilippi

ANCONA - Hanno probabilmente pensato che un’assolata domenica di primavera fosse il momento ideale per andare a fare furti in abitazione. Proprietari assenti per le gite fuori porta, centro non ancora tanto battuto causa chiusura momentanea dei negozi, vie di fuga a piedi assicurate. Sulla carta, c’erano tutti i presupposti che domenica hanno portato un gruppo di ladri a tentare di scassinare il portone di un condominio di corso Garibaldi.Hanno però fatto male i conti i banditi, perché hanno pescato un appartamento che non era vuoto e il furto è andato a vuoto. E se il colpo non è andato a buon fine si deve alla presenza dell’inquilina dell’abitazione presa di mira e alla prontezza di riflessi nel chiedere aiuto. Infatti, appena ha sentito i rumori sordi provenire dall’esterno della porta, immaginando subito, e giustamente, che si trattasse del tentativo d’irruzione da parte dei topi d’appartamento, non ha esitato neppure un secondo e ha subito ha invocato aiuto, tra urla e grida a squarciagola.