Ferito dopo aver investito con lo scooter una ragazza Tutti e due all'ospedale

ANCONA - Incidente, ieri pomeriggio, in via Montebello, all’altezza della multisala Goldoni. Un uomo di 66 anni in sella a uno scooter ha investito una ragazza di 31 che stava attraversando la strada. Tutti e due sono rimasti feriti in condizioni piuttosto serie a causa dei politraumi riportati nell’incidente. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona con un codice di media gravità . Sul posto anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi.