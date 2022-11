Ancona, schianto sull'asse e circolazione in tilt: una professoressa all'ospedale

ANCONA - Schianto sotto la pioggia, chiuso l’Asse nord-sud ad Ancona: una professoressa all’ospedale. L’incidente è avvenuto poco fa, nelle prime ore della mattina di lunedì 14 novembre.

LEGGI ANCHE: Va in chiesa con la mamma, bambino di 8 anni investito da un'auto: è un codice rosso, portato in volo al Salesi

Le operazioni di sicurezza

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stato chiuso la carreggiata dell’Asse in direzione Baraccola dallo svincolo dell’Università (via Bersaglieri d’Italia). Una professoressa di 32 anni che stava andando a scuola ha perso il controllo della sua auto è si è schiantata sul guardrail. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa che ha portato la donna all’ospedale di Torrette in codice di media gravità. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Pesanti i disagi per la circolazione.