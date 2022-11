Va in chiesa con la mamma, bambino di 8 anni investito da un'auto: è un codice rosso, portato in volo al Salesi

LORETO – Paura questo pomeriggio per un incidente avvenuto a Villa Costantina: un bambino di 8 anni è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada insieme alla mamma ed erano diretti in chiesa. A colpire il piccolo è stata una Renault Clio condotta da un 23enne del posto che, durante una manovra in retromarcia, non si sarebbe avveduto della presenza di madre e figlio.

La donna ha tentato inutilmente di salvare il bambino, che è stato centrato in pieno e sbalzato sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118 che ha caricato il piccolo paziente per trasportarlo all'ospedale Salesi con un codice rosso. Il bambino è rimasto sempre cosciente, ma avrebbe riportato diverse fratture: non è comunque in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Loreto. Il conducente dell'auto, sotto choc per l'incidente, è risultato negativo all'alcoltest: probabilmente si è trattato di una disattenzione dovuta anche alla scarsa visibilità nella fase della retromarcia.