Uno scaffale gli cade in testa, dipendente crolla a terra e batte la testa davanti ai clienti

ANCONA - Stava svolgendo le sue mansioni al centro commerciale Conero quando all'improvviso gli è caduto in testa uno scaffale. Momenti di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio con il dipendente - un uomo di 51 anni - che è caduta a terra battendo la testa per la grande paura della gente che ha assistito all'incidente. Tempestivi i soccorsi con l'uono che è stato subito portato all'ospedale di Torrette in codice giallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA