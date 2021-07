Pulisce le vetrate, perde l'equilibrio e dopo una caduta di 4 metri si schianta a terra: muore un uomo di 40 anni

ANCONA - Tragedia questa mattina a Torrette. Un uomo è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è morto nel piazzale davanti al bar Timecity, lungo la Flaminia. È accaduto poco prima delle 8. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che, peró, non ha potuto far nulla per salvare la vita al quarantenne.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando una pulizia delle vetrate quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia e degli ispettori dell’Asur, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto e battendo la testa. Si tratterebbe, dunque, di un infortunio sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: 10:35

