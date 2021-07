Suonano alla porta, sono i ladri: il padrone di casa chiama i carabinieri, i malviventi fuggono su una station wagon

SERRA DE’ CONTI - Ladri in via San Paterniano a Serra de’ Conti, sopresi dal proprietario che gli ha aperto la porta. E’ accaduto giovedì verso le 22. Prima hanno suonato poi, quando il padrone di casa ha aperto la porta, sono scappati a bordo di una station wagon di colore scuro.

Subito sono stati avvisati i carabinieri. Nessun episodio si è invece registrato nel territorio di competenza della Compagnia di Senigallia, dove sono stati disposti controlli tra Ostra e Corinaldo, con 16 militari e 8 autovetture. I militari dell’Arma hanno controllato 42 veicoli e 55 persone, di cui 6 stranieri. Cinque le violazioni al Codice della strada, tra cui una per l’uso del telefono alla guida e l’altra perché il conducente circolava contromano. Analoghi servizi si svolgeranno per tutto il periodo estivo e in ogni comune del territorio senigalliese.

