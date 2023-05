Ancona, più di un chilo di hashish e 4mila euro. Coppia di baby pusher nei guai: lui ha 17 anni, lei solo 16

ANCONA - Sopresi dalla Polizia con più di un chilo di hashish e 4mila euro: coppia di baby pusher nei guai. Lui, 17 anni, è finito al carcere minorile, lei, soltanto 16, incomunità.

È successo nella zona di Posatora, ad Ancona, dove i polizotti della Volante hanno notato il ragazzo, già conosciuto, che, con in atteggiamento circospetto, si addentrava nel vicino parco. Dove poco dopo veniva raggiunto dalla 16enne. I poliziotti hanno controllato la ragazza ma hanno continuato a tenere sotto controlli i movimenti dei due. Che si sono ricongiunti ni via Ugo Bassi, dove sono stati fermati. Il ragazzo ga cercato di attirare l'attenzione su di sè mentre la ragzza ha provato a defilarsi. Invano: i polizotti hanno trovato 12 panetti e mezzo di hashish, per un peso complessivo di 1,164 Kg, un piccolo marsupio a tracolla contenente un ingente quantitativo di banconote di piccolo taglio, per una somma complessiva di 4.356,01 Euro, e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. I due minori venivano condotti in Questura, ove venivano affidati ai rispettivi genitori con l’obbligo in capo agli stessi di vigilare sul loro comportamento e di tenerli a disposizione del Pubblico Ministero. Il Tribunale per i Minorenni di Ancona ha disposto nei confronti del ragazzo la misura cautelare del collocamento in Istituto Penitenziario minorile, mentre nei confronti della ragazza la misura del collocamento in comunità.