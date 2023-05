FABRIANO - Evade dai domiciliari e finisce dritto in carcere. Segno che dai passati guai giudiziari non ha imparato nulla. Il protagonista è un 38enne tunisino che era stato arrestato nel luglio del 2023 ad Ancona, nel quartiere del Piano, dopo un rocambolesco inseguimento ad opera dei carabinieri. I miltari del Radiomobile di Ancona l’avevano ammanettato dopo averlo trovato in possesso di 40 grammi di cocaina purissima.

Dopo aver scontato un periodo nel carcere di Montacuto, il tunisino era riuscito da più di un mese ad ottenere gli arresti domiciliari nella zona di Fabriano. Di recente, però, i carabinieri della Compagnia di Fabriano lo avevano denunciato per evasione in quanto era stato trovato, senza alcun motivo valido, lungo le strade di Fabriano. Dunque non ci è voluto molto a far scattare l’aggravamento della misura, immediatamente eseguita dai carabinieri del Norm di Ancona con la collaborazione dei loro colleghi di Fabriano.

Alle prime luci del sole hanno bussato presso l’appartamento dove era domiciliato il pusher che, sorpreso, sbalordito e assonnato, non ha opposto resistenza. Fatte le valigie, è stato immediatamente portato presso il carcere di Montacuto in attesa di essere processato per i reati di spaccio ed evasione.